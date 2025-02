DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Index im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,67 Prozent auf 21.368,61 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,026 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 1,98 Prozent tiefer bei 21.301,53 Punkten, nach 21.732,05 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 21.252,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 21.413,49 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 03.01.2025, einen Stand von 19.906,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Wert von 19.254,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 16.918,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 6,71 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 21.800,52 Punkten. Bei 19.833,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 0,85 Prozent auf 333,50 EUR), Rheinmetall (+ 0,79 Prozent auf 761,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 240,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 32,42 EUR) und Fresenius SE (+ 0,05 Prozent auf 36,99 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-6,78 Prozent auf 39,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-5,96 Prozent auf 92,76 EUR), Porsche (-5,35 Prozent auf 58,34 EUR), Siemens Energy (-4,50 Prozent auf 55,24 EUR) und BASF (-4,42 Prozent auf 44,55 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.270.982 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 308,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net