DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen in Rot: Trump erlässt Strafzölle -- Bitcoin unter Druck -- Zwei Porsche-Vorstände vor dem Aus

Der deutsche Aktienmarkt wird vor Börsenbeginn tiefer taxiert.

Der DAX steht vor einem Handelsstart auf rotem Terrain.

Der TecDAX wird wohl ebenfalls im Minus eröffnen.

"Nun sind es die Zölle, die die lange erwartete Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten einleiten", kommentiert ein Marktteilnehmer am Morgen. US-Präsident Donald Trump hat nun Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada eingeführt, während für Energieimporte aus Kanada ein Satz von 10 Prozent gilt. Da beide Länder mit Gegenmaßnahmen reagieren, wächst die Gefahr eines Handelskriegs. Zudem hat Trump bereits Zölle von 10 Prozent auf chinesische Importe verhängt und Strafzölle auf EU-Waren angekündigt. "Überraschend ist die Entwicklung eigentlich nicht", so ein Marktteilnehmer. Vielmehr seien die Zölle nach der jüngsten Rally um 2.000 Punkte "ein willkommener Anlass" für Gewinnmitnahmen, so der Marktteilnehmer.

