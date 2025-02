Ausgedehnt

Elon Musks Social-Media-Unternehmen X hat seine Klage wegen angeblichen Werbeboykotts auf weitere Unternehmen ausgedehnt.

X, früher unter dem Namen Twitter bekannt, nannte in einer am Samstag bei einem Bundesgericht in Texas eingereichten Klage Nestlé, Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Lego , Pinterest, Tyson Foods und Shell als neue Beklagte. In der Klage wird behauptet, dass die Unternehmen und der Werbeverband World Federation of Advertisers gegen das Kartellrecht verstoßen und sich verschworen hätten, um der Plattform gemeinsam Milliarden von Dollar an Werbung vorzuenthalten.

Die in der Klage genannten Unternehmen gaben keinen unmittelbaren Kommentar ab. Der Weltverband der Werbetreibenden (World Federation of Advertisers) hat bereits erklärt, dass die Klage den Zweck und die Maßnahmen seiner Bemühungen um verantwortungsvolle Medien falsch interpretiere und seine Finanzen erheblich belaste.

X reichte die Klage erstmals im August ein und nannte zunächst Unternehmen wie Mars, CVS Health, den dänischen Windenergiekonzern Orsted und Twitch, die Livestreaming-Seite von Amazon.com.

Amazon hatte einen großen Teil seiner Werbung auf X zurückgezogen, erhöht aber seine Werbeausgaben auf der Website auch auf Betreiben des CEO Andy Jassy, wie das Wall Street Journal berichtete.

Einige Unternehmen, die zuvor ihre Werbeausgaben auf X gekürzt hatten, haben diese Entscheidung aufgrund des sich ändernden politischen und sozialen Klimas überdacht. Da Musk zu einer der einflussreichsten Personen im Umfeld von Präsident Trump geworden ist, bemühen sich weltweit Unternehmen und führende Politiker, die Beziehungen zu ihm zu verbessern.

Musk hat die Moderation von Online-Inhalten bei X gelockert, und die Facebook-Mutter Meta hat im vergangenen Monat eine ähnliche Politik eingeführt.

Die Spannungen mit den Werbekunden begannen im Herbst 2022, als Musk die damals als Twitter bekannte Website kaufte und versprach, die Inhaltsbeschränkungen auf der Plattform zu lockern, um die Meinungsfreiheit zu fördern. Die Werbetreibenden zeigten sich besorgt über Musks Inhaltspläne und die Unruhe innerhalb des Unternehmens nach Entlassungsrunden.

Ab Ende 2022 äußerte die Global Alliance for Responsible Media, eine Initiative des Weltverbandes der Werbetreibenden, gegenüber ihren Mitgliedern Bedenken, ob Twitter die Markensicherheitsstandards der Initiative einhalten würde. In der Klage von X wird behauptet, dass dies "den darauf folgenden massiven Werbeboykott" auslöste

Die Bedenken der Werbekunden gegenüber X wuchsen im Jahr 2023 aufgrund einer Kontroverse über antisemitische Inhalte.

Die Website, die 2023 in X umbenannt wurde, musste einen Einbruch ihrer Einnahmen hinnehmen. Unter Linda Yaccarino, die 2023 die Leitung des Unternehmens übernahm, hat X andere Einnahmequellen erschlossen, darunter Abonnements und digitale Zahlungen, doch die Steigerung der Werbeeinnahmen ist nach wie vor entscheidend.

X hat aggressiv auf die Kürzung der Werbeausgaben großer Marken reagiert. Im November 2023 sagte Musk, dass Marken, die ihre Werbung von der Plattform zurückgezogen hätten, sich "selbst f..." könnten

Wenige Tage nachdem X seine Klage im August 2024 eingereicht hatte, stellte die WFA ihre Initiative Global Alliance for Responsible Media (GARM) für digitale Sicherheit ein.

In einer früheren Version der Klage von X wurde auch Unilever als Beklagter genannt. X ließ die Klage gegen den Konsumgüterriesen fallen, nachdem die beiden Unternehmen eine Einigung erzielt hatten.

