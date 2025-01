Ab 1. Februar

Tesla-Kunden in Kanada müssen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich ein Auto des US-Konzerns kaufen wollen. Denn der E-Auto-Pionier hat zum 1. Februar kräftige Preiserhöhungen über seine gesamte Modellpalette hinweg angekündigt.

• Tesla hebt Preise für alle Modelle in Kanada deutlich an

• Zweite Preiserhöhung innerhalb kurzer Zeit

• Mögliche Zölle als Ursache

Ab dem 1. Februar werden alle Tesla-Modelle in Kanada um mehrere tausend Dollar teurer. Das hat der Elektroautobauer auf seiner kanadischen Webseite angekündigt. Laut den dortigen Angaben werden alle Varianten des Model S und Model X um 4.000 Kanadische Dollar (rund 2.776 US-Dollar) teurer, der Preis für einen Model Y soll daneben ebenfalls um bis zu 4.000 Kanadische Dollar anziehen. Am größten fällt der Preissprung jedoch beim Model 3 aus: Hier müssen Käufer in Kanada laut der Tesla-Webseite ab dem kommenden Monat bis zu 9.000 Kanadische Dollar (rund 6.250 US-Dollar) mehr blechen.

"Drive Tesla Canada" liegen die exakten Preissteigerungen für die verschiedenen Varianten des Model 3 vor. So soll der Model 3 Long Range mit Hinterradantrieb um 4.000 CAD teurer werden, die Variante mit Allradantrieb wird 8.000 CAD mehr kosten. Den größten Preissprung macht im Februar laut der Webseite allerdings die Performance-Variante des Model 3, für die Kunden dann 9.000 CAD mehr auf den Tisch legen müssen.

Zweite Preiserhöhung in Kanada innerhalb kurzer Zeit

Wie "Drive Tesla Canada" weiter berichtet, hatte Tesla erst vor etwas mehr als einer Woche die Preise für alle Model 3 und Model Y um 1.000 CAD erhöht. Darauf folgt nun direkt die nächste Preisanpassung, die dieses Mal deutlich höher ausfällt und laut der Webseite somit eine der bedeutendsten Preiserhöhungen von Tesla auf dem kanadischen Markt seit mehreren Jahren darstelle.

Mögliche Gründe für die kräftigen Preiserhöhungen von Tesla in Kanada

Einen Grund für die plötzlich deutlich höheren Preise nannte Tesla laut "Reuters" bislang nicht, eine Anfrage der Nachrichtenagentur blieb bislang offenbar ebenfalls unbeantwortet. Auffällig ist jedoch, dass das Datum der Preiserhöhungen exakt mit dem Tag zusammenfällt, am dem US-Präsident Trump einen Einfuhrzoll in Höhe von 25 Prozent für Waren aus Kanada und Mexiko erheben will. Da Tesla allerdings keine Produktionsstätten in Kanada unterhält, sollte das eigentlich keine Auswirkungen auf die Preise des E-Autokonzerns im US-Nachbarland haben.

Allerdings hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau laut der Nachrichtenagentur am Dienstag - also einen Tag vor Bekanntgabe der Preiserhöhungen durch Tesla - angekündigt, dass man die gleichen Zölle auch auf US-Waren erheben werde, falls Donald Trump seine Pläne tatsächlich in die Tat umsetzen sollte. Bereits jetzt erhebt Kanada laut "Reuters" einen Einfuhrzoll in Höhe von 100 Prozent für Elektrofahrzeugen aus China. Davon betroffen sind auch die in der Gigafabrik Shanghai hergestellten Teslas. Sollte Kanada diese Zölle als Reaktion auf die US-Politik ausweiten, wären dann auch die in den USA produzierten und in Kanada verkauften Tesla-Autos betroffen.

Ein weiterer möglicher Grund für die geplanten Preiserhöhungen könnte laut "Drive Tesla Canada" aber auch in den jüngsten Wechselkursentwicklungen liegen. So ist der Wert des Kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar in den letzten Monaten deutlich gesunken.

So reagiert die Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie verliert am Donnerstag im Handel an der NASDAQ zeitweise 0,99 Prozent auf 411,02 US-Dollar. Am Vortag hatte sich der Anteilsschein ebenfalls schwach gezeigt und den Mittwochshandel mit einem Verlust von 2,11 Prozent auf 415,11 US-Dollar beendet.

Redaktion finanzen.net