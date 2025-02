Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

01.02.25 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um -0,47 Prozent auf 101.898,28 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 102.378,84 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 424,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 424,13 US-Dollar. Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -1,68 Prozent auf 3.242,47 US-Dollar, nach 3.297,80 US-Dollar am Vortag. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (128,09 US-Dollar) geht es um -3,07 Prozent auf 124,15 US-Dollar nach unten. Währenddessen wird Ripple bei 2,977 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,037 US-Dollar). Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,37 Prozent auf 0,9294 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,9423 US-Dollar wert. Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht -0,24 Prozent auf 238,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 238,77 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2987 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3015 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0083 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0087 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4141 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,4082 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0230 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0229 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Dash um -1,68 Prozent auf 33,32 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 33,89 US-Dollar gemeldet wurde. Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,45 Prozent auf 14,64 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 14,29 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com