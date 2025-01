KI-Empfehlung

Der Kryptowährungsmarkt entwickelte sich zuletzt stark und vor allem der Bitcoin erfreute Anleger mit neuen Allzeithochs jenseits der Marke von 100.000 US-Dollar. Doch welcher Coin bietet die besten Investitionschancen für 2025? Der KI-Chatbot ChatGPT hat diese Frage beantwortet - und sich dabei nicht für den Bitcoin entschieden.

• ChatGPT identifiziert die vielversprechendsten Kryptowährungen für 2025

• Verschiedene Empfehlungen basierend auf Anlagestrategie

• Hypothetische Entscheidung der KI für eine bestimmte Kryptowährung





Der Kryptowährungsmarkt kann auf einige starke Wochen zurückblicken: Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl 2024 ging es für viele Digitalwährungen steil nach oben. Die Aussicht auf eine kryptofreundliche Regulierung in den USA unter "Krypto-Präsident" Trump trieb den Bitcoin dabei erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 100.000 US-Dollar. Doch wie sehen die weiteren Chancen für Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. im Jahr 2025 aus und welcher Coin ist jetzt am besten für kräftige Kursgewinne positioniert? Während zahlreiche Krypto-Experten ihre - zumeist sehr optimistischen - Prognosen für dieses Jahr längst abgegeben haben, hat "BÖRSE ONLINE" den KI-Chatbot ChatGPT nach der besten Kryptowährung für 2025 befragt - und eine überraschend ausführliche Antwort erhalten.

Wer­bung

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Diese fünf Kryptowährungen haben laut KI 2025 die besten Chancen

Wie ChatGPT auf die Frage nach der besten Kryptowährung, in die man 2025 investieren kann, gegenüber "BÖRSE ONLINE" und auch "finanzen.net" angab, hänge die Antwort von Faktoren wie Markttrends, technologischen Entwicklungen und individueller Risikobereitschaft ab. Die KI lieferte allerdings auch gleich fünf Kryptowährungen, die sie als besonders vielversprechend bewertete. Dabei handelt es sich um Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana und Binance Coin.

Für den Bitcoin würden laut dem Chatbot auch 2025 seine Bekanntheit, hohe Marktkapitalisierung und relative Stärke sprechen, während Ethereum mit seiner Plattform für Smart Contracts und dApps punkten könne und durch die Umstellung auf Proof-of-Stake energieeffizienter geworden sei. Bei Cardano wurden Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit positiv hervorgehoben und bei Solana die schnellen Transaktionszeiten und niedrigen Gebühren. Für Binance Coin, den wohl überraschendsten Kandidaten auf der Liste angesichts der Streitigkeiten mit der US-Börsenaufsicht SEC, sieht ChatGPT Chancen aufgrund seiner Vielzahl von Anwendungen innerhalb des Ökosystems der Kryptobörse Binance.

Bei jeder der Kryptowährungen wies der KI-Chatbot jedoch gegenüber "finanzen.net" auch auf mögliche Risiken für die Performance in 2025 hin: So könne das Wachstum bei Bitcoin begrenzter sein als bei Altcoins, Ethereum bekomme zunehmend Konkurrenz durch schnellere und günstigere Blockchains wie Solana oder Cardano, wobei Cardano durch die nur sehr langsam voranschreitenden Entwicklung Anleger abschrecken könnte. Bei Solana sei das Vertrauen durch mehrere technische Ausfälle in der Vergangenheit erschüttert worden und der Binance Coin hänge letztlich stark von der Performance und Regulierung der dahinterstehenden Kryptobörse ab.

Eine erste Empfehlung für 2025 machte ChatGPT daher von der jeweiligen Anlagestrategie abhängig. So sollten Anleger, die langfristige Sicherheit und Stabilität suchen, in diesem Jahr auf Bitcoin oder Ethereum setzen. Für Investoren, die bereit sind, für Wachstum ein moderates Risiko einzugehen, empfiehlt die KI Cardano oder Solana. Und wer auf diversifizierte Krypto-Ökosysteme setzen wolle, könne in Binance Coin investieren.

"Hypothetische Entscheidung" für nur einen Coin: Diese Kryptowährung würde ChatGPT für ein Investment wählen

Müsste sich der Chatbot jedoch "hypothetisch" für eine Kryptowährung entscheiden, würde er nicht Bitcoin, sondern Ethereum wählen. Diese Entscheidung traf er sowohl im Gespräch mit "BÖRSE ONLINE" als auch mit "finanzen.net". Um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, habe die KI nach eigenen Angaben "Faktoren wie Marktposition, technologische Entwicklungen, Netzwerkeffekte und Anwendungsfälle abgewogen" sowie eine "Analyse der Stärken und Schwächen von Ethereum und anderen Kryptowährungen" durchgeführt, so dass die Bewertung "auf einer objektiven Analyse" beruhe. In der Folge nannte ChatGPT dann auch einige konkrete Gründe, aus denen Ethereum für ihn die beste Kryptowährung ist, die man 2025 kaufen könne.

Ein Grund sei etwa die Zukunftsfähigkeit von ETH durch Smart Contracts. "Ethereum ist die führende Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts. Fast alle großen Innovationen im Blockchain-Bereich, wie DeFi (Decentralized Finance) und NFTs, basieren auf Ethereum", führte die KI aus. Auch die Netzwerkeffekte durch ein "riesiges Entwickler-Ökosystem", das für kontinuierliche Updates sorge, seien ein Pluspunkt für die Nummer zwei auf dem Kryptowährungsmarkt. Lobende Worte fand ChatGPT auch für den Wechsel des Konsensverfahrens von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Damit habe Ethereum "seine Energieeffizienz stark verbessert" und werde so "für Investoren und Institutionen nachhaltiger und attraktiver". Während Bitcoin außerdem primär als Wertspeicher genutzt werde, habe Ethereum "viel breitere Anwendungsfälle, darunter Gaming, Finanzsysteme, Kunstmärkte (NFTs) und vieles mehr" und kombiniere "Stabilität mit einer hohen Wachstumschance, da es bereits etabliert ist, aber immer noch viel Raum für Expansion bietet".

Insgesamt beschreibt die KI Ethereum als "eine solide Mischung aus Stabilität und innovativem Potenzial, was es zu einer attraktiven Option macht - besonders, wenn man langfristig investiert".

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.