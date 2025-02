10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX steht vor einem Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Verluste

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,66 Prozent auf 38.520,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Börsenhandel nach wie vor aufgrund der Goldenen Woche im Rahmen des Chinesischen Neujahr- und Frühlingsfests. Zuletzt wurde am vergangenen Montag gehandelt, da gab der Shanghai Composite um marginale 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler nach.

Der Hang Seng notiert stellenweise 0,56 Prozent tiefer bei 20.112,67 Einheiten.

3. Anleger warten auf Palantir Bilanz

Nachh US-Börsenschluss öffnet Palantir seine Bücher. Was Analysten erwarten

4. Trump erlässt Strafzölle - Kanada, Mexiko und China reagieren mit Gegenmaßnahmen

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wahrgemacht und verhängte weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Trump unterzeichnete entsprechende Anordnungen. Demnach werden Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle Einfuhren aus China erhoben und 25 Prozent auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada. Zur Nachricht

5. Porsche will Führungsspitze umbauen: Zwei Vorstände vor dem Aus

Nach Absatzproblemen steht bei Porsche nun auch personell ein größerer Umbau in der Führungsspitze an. Der langjährige Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebschef Detlev von Platen sollen aus dem Vorstand ausscheiden, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung des Sportwagenherstellers. Zur Nachricht

6. UniCredit hält auch kleinen Anteil an Generali

Die eine Übernahme der Commerzbank anpeilende UniCredit hält eine kleines Aktienpaket an dem Versicherer Generali. Die italienische Bank teilte am Sonntag mit, etwa 4,1 Prozent der Aktien zu halten. Weitere 0,6 Prozent seien als übliche Dienstleistung für Kunden und verbundene Hedgefonds im Bestand. Zur Nachricht

7. Hapag-Lloyd und Maersk schmieden Allianz für geteilte Laderäume

Die Großreedereien Hapag-Lloyd und Maersk sind nun offiziell Teil einer Allianz. Das bedeutet, dass Reedereien aus Hamburg und Kopenhagen, die zu den größten der Welt gehören, den Laderaum ihrer Containerschiffe teilen. Zur Nachricht

8. ZEEKR mit Auslieferungszahlen für Januar - Wichtiger Meilenstein rückt näher

ZEEKR hat im Januar 2025 fast 12.000 E-Autos ausgeliefert und nähert sich bei der Gesamtzahl der Auslieferungen immer mehr der Marke von einer halben Million verkaufter Fahrzeuge. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise sinken etwas.

10. Euro zieht an

Der Euro legt etwas zu.