Fresenius SE-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Fresenius SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger dürften 2024 solide abgeschlossen haben, schrieb Analystin Victoria Lambert in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Ende Februar. Die starke Tochter Kabi habe die Marge im vierten Quartal hochgetrieben.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 10:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,89 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16,56 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 241.893 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 10,0 Prozent aufwärts. Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



