DAX im Mittwochshandel wenig bewegt - Impulsloser Handel an der Frankfurter Börse

Der DAX zeigte sich am Mittwoch zum Start 0,13 Prozent fester bei 14.013,72 Punkten. Zuletzt notiert das Börsenbarometer 0,03 Prozent tiefer bei 13.990,45 Zählern und rutscht damit wieder unter die runde 14.000-Punkte-Marke.

Ruhiger Handel

An der Börse fehlt es zwischen den Jahren an Impulsen. In der letzten Woche des Jahres sind viele Investoren im Urlaub. Wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten stehen ebenfalls nicht auf der Agenda. Lediglich am Nachmittag werden Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht, die aber kaum für bedeutende Impulse sorgen dürften.

Dämpfer für China-Hoffnungen

CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl erklärte die Rückkehr der Skepsis zur Wochenmitte damit, dass die China-Hoffnungen vom Vortag einen neuen Dämpfer erhalten hätten. Denn: Eine Wiedereröffnung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft und eine anschließende schnelle Erholung gehe mit der Angst vor länger höheren Zinsen einher, mit denen die Notenbanken diesem Aufschwung entgegenwirken müssten. Denn ein schneller Aufschwung könnte die Inflationsrisiken wieder erhöhen.

Infineon-Aktie im Fokus

In den Blick rücken könnten die Aktien des Chipherstellers Infineon nach einem Interview mit Vorstandschef Jochen Hanebeck in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Infineon ist Hanebeck zufolge bereit für größere Übernahmen im Wert von mehreren Milliarden Euro. "Jede Ergänzung muss neben dem strategischen Aspekt auch kulturell zu uns passen und finanziell Sinn ergeben", sagte der Manager allerdings zugleich.

