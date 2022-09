Erholung abgebrochen: DAX knickt an Frankfurter Börse ein

Ging es am Vortag an den US-Märkten ins Plus, zeigten sich heute auch die deutschen Anleger am frühen Morgen zuversichtlich. So stieg der DAX 0,36 Prozent höher bei 12.849,78 Punkten in die Sitzung ein, rutscht dann jedoch wieder auf rotes Terrain. Aktuell verliert das Börsenbarometer 0,96 Prozent auf 12.680,68 Zähler.

Zinssitzung der Fed im Blick

Im Brennpunkt des Interesses steht unverändert die absehbare neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch. "Vor der morgigen Fed-Sitzung überwiegt die Hoffnung, dass der Aktienmarkt eine weitere Jumbo-Zinsanhebung um 75 oder gar 100 Basispunkte gut verkraften wird", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. An den Börsen sei "eine gewisse Spekulation auf einen einsetzenden Gewöhnungseffekt" zu beobachten.

Deutsche Erzeugerpreise deuten auf Inflations-Explosion hin

Am Morgen verschreckt die Nachricht, dass die Erzeugerpreise in Deutschland weitaus stärker als erwartet gestiegen sind. Als "unfassbaren Preishammer" tituliert Jens-Oliver Niklasch von der LBBW den Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 7,9 Prozent - die höchste Rate seit Beginn der Datenreihe 1949 - sie lagen um 45,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Grund waren abermals die Energiepreise. Aber dieses Mal nicht nur Öl oder Gas, sondern auch noch Strom. Die Unternehmen würden nur einen Teil der Preisanstiege an ihre Kunden überwälzen können. Aber selbst dieser Rest werde die Inflation weiter befeuern. "Das alles verheißt nichts Gutes für die Inflation. Sie ist gekommen, um zu bleiben."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com