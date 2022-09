Erholung an der Börse Frankfurt: DAX macht sich in Richtung der 13.000-Punkte-Marke auf

Ging es am Vortag an den US-Märkten bereits ins Plus, zeigen sich heute auch die deutschen Anleger zuversichtlich. So stieg der DAX bereits 0,36 Prozent höher bei 12.849,78 Punkten in die Sitzung ein. Zuletzt bewegt sich das Börsenbarometer mit einem Plus über 0,68 Prozent bei 12.890,10 Zählern. Damit rückt auch die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Indexeinheiten wieder in Reichweite.

Zinssitzung der Fed im Blick

Im Brennpunkt des Interesses steht unverändert die absehbare neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch. "Vor der morgigen Fed-Sitzung überwiegt die Hoffnung, dass der Aktienmarkt eine weitere Jumbo-Zinsanhebung um 75 oder gar 100 Basispunkte gut verkraften wird", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. An den Börsen sei "eine gewisse Spekulation auf einen einsetzenden Gewöhnungseffekt" zu beobachten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com