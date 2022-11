Inflation schwächt sich im November ab: DAX beendet Sitzung an Frankfurter Börse kaum verändert

Zum Handelsstart ging es für den DAX DAX 0,15 Prozent auf 14.404,67 Punkte nach oben. Im weiteren Verlauf rutschte das Börsenbarometer zeitweise auf rotes Terrain, wo es auch um 0,19 Prozent tiefer bei 14.355,45 Zählern schloss.

Stützend wirkten die kräftigen Gewinne an den Börsen in China und Hongkong. Mehrere Börsianer verwiesen auf Hoffnungen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-COVID-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden.

Weitere DAX-Gewinne voraus?

Zum Wochenauftakt hatte der DAX zwar schwach geschlossen, letztlich bewegt er sich jedoch seit rund zwei Wochen in einer engen Handelsspanne seitwärts. Auf dem höchsten Stand seit Juni tut sich das Börsenbarometer schwer, der 20-Prozent-Rally seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen.

Weihnachtsrally könnte folgen

Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sieht allerdings gute Chance auf eine Weihnachtsrally der Börsen im Allgemeinen, wenn die US-Notenbank Fed Mitte Dezember einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs einschlägt und China seine Null-COVID-Politik tatsächlich beendet.

Deutsche Inflation im November etwas rückläufig

Die Inflation in Deutschland hat sich im November unterdessen leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresteuerungsrate bei 10,4 Prozent gelegen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag