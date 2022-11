DAX etwas höher erwartet -- Chinas Märkte weit im Plus -- UnitedHealth erhöht Umsatzprognose -- Airbus könnte Auslieferungsziel verfehlen -- Shell kauft Biogasproduzenten in Milliardendeal

An der Wall Street ging es zum Wochenbeginn bergab.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 33.849,66 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite sackte daneben um 1,58 Prozent auf 11.049,50 Zähler ab.

Ebenso wie die europäischen und asiatischen Anleger zeigten sich auch die US-Investoren zu Wochenbeginn zurückhaltend. "Noch nie dagewesene Protestwellen in China sorgen an den Finanzmärkten für Unruhe, da die Sorgen über die Auswirkungen auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zunehmen", sagt Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown. "Da sich die Demonstrationen im ganzen Land von Peking bis Xinjiang und Schanghai ausbreiten und die wachsende Wut über die Null-COVID-Politik widerspiegeln, scheint eine nachhaltige Erholung der Nachfrage in dem riesigen Land noch weiter entfernt zu sein", so Streeter gegenüber Dow Jones Newswires. In Anbetracht der angespannten Lage in China dürfte die Erholung der US-Börsen in den vergangenen Handelswochen zumindest zeitweise an Momentum verlieren.

