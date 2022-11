10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiett rund eine Stunde vor Handelsstart 0,33 Prozent höher bei 14.430,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der Nikkei aktuell (7.20 Uhr MEZ) 0,52 Prozent auf 28.017,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 2,12 Prozent auf 3.143,68 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng ebenfalls 3,99 Prozent auf 17.988,83 Stellen zu.

3. Aroundtown mit deutlich mehr Mieteinnahmen

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat in den ersten neun Monaten dank gestiegener Miteinnahmen den operativen Gewinn gesteigert. Zur Nachricht

4. UnitedHealth erhöht Umsatzprognose

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht erhöht. Zur Nachricht

5. Juventus-Aktie: Juve-Vorstand tritt wegen Finanzproblemen geschlossen zurück

Der gesamte Vorstand des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin samt Präsident Andrea Agnelli ist überraschend zurückgetreten. Zur Nachricht

6. Daimler Truck startet eigenen Finanzierer auch in Deutschland

Die Finanzierungsgesellschaft des Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck startet auch in Deutschland ihr Geschäft. Zur Nachricht

7. Lagarde hält alle Türen für weiteren Zinserhöhungen offen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde im Kampf gegen Inflation alle Türen für Zinserhöhungen offen. Zur Nachricht

8. Airbus könnte Auslieferungsziel verfehlen

Der Flugzeugbauer Airbus bekommt einem Agenturbericht zufolge Lieferengpässe zu spüren. Zur Nachricht

9. Ölpreise auf Erholungskurs

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gestiegen. Sie haben damit die Kurserholung fortgesetzt, die am Montagnachmittag eingesetzt hatte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,67 US-Dollar. Das waren 1,48 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,19 Dollar auf 78,43 Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0388 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend.

