UPS-Aktie steigt: Deutsche Bank Research stuft UPS von 'Hold' auf 'Buy' hoch

Analyst Amit Mehrotra zeigt sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu US-Transportaktien optimistisch für das Jahr 2023. Das Gewinntief werde wohl im zweiten Quartal erreicht, gefolgt von einer dann wohl längeren Besserungsphase. Er favorisiert unter diesen Umständen Werte wie UPS , die mit einem kompetenten Management dazu in der Lage seien, die eigene Profitabilität abzusichern.

Die UPS-Aktie legt an der NYSE zeitweise um 1,99 Prozent auf 183,49 US-Dollar zu.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 21:07 / GMT

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

