Kräftige Gewinne: DAX erholt sich immer weiter

Der DAX eröffnete bei 14.289,53 Punkten um 0,41 Prozent höher. Im weiteren Verlauf baut das Börsenbarometer weiter aus. Aktuell gewinnt der deutsche Leitindex 1,07 Prozent auf 14.383,36 Zähler.

Der DAX hat am Freitag mit weiteren Kursgewinnen den zuletzt positiven Trend bestätigt. Die Aussicht auf eine zumindest nicht übermäßig starke Straffung der US- Geldpolitik ließ den deutschen Leitindex am Vormittag auf ein Hoch seit fünf Wochen klettern. Positive Signale von chinesischen Technologiekonzernen halfen zusätzlich.

DAX-Chartbild macht Hoffnung

Das Chartbild für den DAX sieht mittlerweile wieder freundlicher aus. Marktteilnehmer sprachen von einer längst überfälligen Erholung. Tags zuvor hatte das Barometer nach zuletzt zähem Ringen den Abwärtstrend seit Januar geknackt und es zudem über die 50-Tage-Linie geschafft, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Der Wochengewinn für den DAX beläuft sich aktuell auf 2,3 Prozent. Selbst für den Mai, den Investoren als schwachen Börsenmonat fürchten, zeichnet sich aktuell ein Zuwachs von eineinhalb Prozent ab.

