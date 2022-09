Nach "sell everything day": DAX im Minus an Frankfurter Börse

Mit dem DAX ging es zur Handelseröffnung am Mittwoch um 0,44 Prozent auf 13.131,34 Punkte südwärts. Aktuell liegt das Börsenbarometer 0,33 Prozent in der Verlustzone bei 13.145,11 Zählern.Tags zuvor war der deutsche Leitindex mit 13.564 Punkten noch an seine 100-Tage-Linie herangelaufen, bevor die hohe US-Inflation die Anleger kalt erwischte.

Inflationssorgen drücken auf Anlegersentiment

Parallel zu den tiefroten Aktienmärkten legten der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen in den USA nach den enttäuschenden Inflationsdaten stark zu, was dafür spricht, dass Anleger weitere deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwarten. Die für den Kurs der Fed so wichtige Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, lag im August überraschend 0,6 Prozent über dem Vormonat und 6,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Bei der Commerzbank sprach man mit Blick auf den Aktienmarkt daraufhin von einem "sell everything day" - einem Tag, an dem die Anleger Risiken komplett scheuen, und durch die Bank verkaufen.

