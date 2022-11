Nach Erholungsstart: DAX gibt Kursgewinne an Frankfurter Börse wieder ab

Zur Eröffnung kletterte der DAX um 0,8 Prozent auf 14.348,46 Punkte und büßte im weiteren Verlauf immer mehr seiner Gewinne ein. Aktuell beträgt das Minus 0,04 Prozent auf 14.227,83 Zähler.

Am Mittwoch hatte der Leitindex aufgrund von Gewinnmitnahmen klar nachgegeben. Nach der Kursrally der vergangenen Wochen werten Marktteilnehmer eine Abkühlung auf höherem Niveau aber durchaus positiv: "Die Luft am Aktienmarkt ist erst mal raus", konstatierte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem imposanten Kursanstieg des DAX um mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief Ende September sei eine Konsolidierung "absolut normal und auch gesund".

"Die Rally der vergangenen sechs Wochen hat die Anleger in ihrer Länge und Stärke überrascht, so dass die meisten von ihnen jetzt erst einmal von einer Pause ausgehen", sagte auch Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets.

Endgültige Daten zur Inflation im Euroraum

Konjunturseitig stieg die jährliche Inflationsrate auf 10,6 (Vormonat: 9,9) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Schätzung vom 31. Oktober war zunächst eine Rate von 10,7 Prozent gemeldet worden.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Oktober ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhte sich auf 5,0 (Vormonat: 4,8) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend. Die erste Meldung wurde somit bestätigt.

Bilanzsaison nahezu beendet - Nachzügler im Fokus

Am deutsche Markt steht am Donnerstag das Schwergewicht Siemens als Nachzügler der Berichtssaison mit Quartalszahlen im Blick. Händler werteten das Zahlenwerk und den Ausblick des Industriekonzerns positiv. Auch die Jahreszahlen und der Ausblick von thyssenkrupp erfüllen laut Analyst Christian Obst von der Baader Bank die Erwartungen.

In den USA hatten am Vorabend zudem mit NVIDIA und Cisco zwei Größen aus dem Technologiesektor ihre Bücher geöffnet und mit der jüngsten Geschäftsentwicklung die Erwartungen übertroffen.

Verfall der November-Optionen bereits im Blick

In den Blick rückt außerdem bereits zunehmend der Verfall der November-Optionen an der Eurex am Freitag. Hier stehe im DAX die 14.100er Marke mit über 40.000 offenen Kontrakten im Blick, heißt es. Sie gilt als mögliche Anlaufmarke für den Verfall der DAX-Optionen am Freitagmittag. "Die letzten Tage zeigten bereits, dass die Konsolidierung in den Indizes eher flach und seitwärts verläuft", so ein Marktteilnehmer. Dabei dürfte es zunächst bleiben.

Redaktion finanzen.net / Reuters /dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com