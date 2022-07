Nach schwachem Start: DAX dreht ins Plus

Der DAX begann den ersten Handelstag des zweiten Halbjahres mit einem Verlust von 1,22 Prozent auf 12.627,66 Punkte. Damit startete er nur knapp über seinem Vortagestief bei 12.618 Punkten, dem tiefsten Stand seit März. Im Anschluss wird das Minus jedoch wieder vollständig abgebaut und der deutsche Leitindex kann in den positiven Bereich vorstoßen. Offenbar nutzten einige Marktteilnehmer die tiefen Kurse wieder zum Einstieg.

Die Anleger bleiben laut der Credit Suisse allerdings weiterhin mit der Frage beschäftigt, wie sehr die hartnäckig hohe Inflation und steigende Zinsen die Wirtschaft belasten. "Die Rezessionssorgen haben die Finanzmärkte fest im Griff. Die hohen Inflationsraten und falkenhafte Kommentare von diversen Notenbankern halten Zinserhöhungserwartungen hoch und damit aber eben auch Konjunktursorgen", hieß es am Morgen auch von der Commerzbank.

Auch die Gasversorgungskrise im Zuge der gedrosselten Gas-Lieferungen aus Russland macht den Investoren hierzulande zunehmend zu schaffen. "Es gibt schlichtweg keine Mittel gegen einen Gaslieferstopp, außer das Abschalten weiter Teile der deutschen Wirtschaft und damit das Risiko einer Rezession", erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Schwache Bilanz für erste Jahreshälfte

Die Bilanz des DAX für das erste Halbjahr ist mit minus 19,5 Prozent sehr schwach. Anfang Januar hatte das Börsenbarometer zwar noch einmal am Rekordhoch vom November gekratzt, vom Höchststand aus ging es danach aber sogar um 21,5 Prozent abwärts, womit sich der DAX wie der marktbreite US-Index S&P 500 im Bärenmarkt befindet. "Das erste Halbjahr war für den DAX das schwächste seit 2008, und einen schwächeren Juni gab es überhaupt noch nicht", sagte ein Börsianer.

Konjunkturdaten könnten zum Wochenausklang für neue Impulse sorgen

Impulse könnten am Nachmittag vom ISM-Index in den USA ausgehen sowie von den US-Bauausgaben. Im Blick steht auch die Vorabschätzung der Inflationsdaten für die Eurozone im Juni. Experten erwarten einen Anstieg auf ein Rekordhoch von 8,4 Prozent im Jahresvergleich. Wegen der überraschend starken Teuerung in Staaten wie Frankreich schließen einige Börsianer aber auch ein kräftigeres Plus nicht aus. Die europäischen Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung dürften dagegen keine Rolle mehr spielen, heißt es.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

