Verschnaufpause an Frankfurter Börse: DAX moderat im Minus

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,47 Prozent tiefer bei 12.611,07 Punkten. Derzeit verliert das Börsenbarometer 0,14 Prozent auf 12.652,90 Zähler.

In der Vorwoche war der DAX mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von diesem Niveau aus konnte er sich jüngst um fast sieben Prozent erholen. "Wie nachhaltig diese Bewegung ist, wird sich noch zeigen müssen", erläuterten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Viel Negatives sei wohl eingepreist. Zudem seien deutsche Standardwerte inzwischen unterbewertet. Das schließe zwar neuerliche Kursverluste nicht aus, doch die Hoffnungen auf eine Bodenbildung stiegen.

Aussicht auf gemäßigtere Zinserhöhungen sorgen für Vortagesgewinne

Hinweise auf eine Abkühlung der Konjunktur schürten Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Anleger blicken deshalb am Mittwoch auf die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse auf das künftige Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed. Analysten erwarten allerdings für September einen beschleunigten Jobaufbau von 200.000 Stellen, nach einem Plus von 132.000 im Vormonat. Die ADP-Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

OPEC+ könnte Ölförderung drosseln

Daneben verfolgen Börsianer die Beratungen der OPEC+ zur Öl-Förderpolitik. Insidern zufolge steht eine Reduzierung der Quoten um mehr als eine Million Barrel pro Tag zur Diskussion. "Die OPEC+ wird alles Notwendige tun, um die Preise zu stützen", sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag