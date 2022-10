DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen fester - Hang Seng springt hoch -- Shop Apotheke erreicht wohl Gewinnschwelle -- Musk will Twitter doch übernehmen -- OPEC+ berät über Förderstrategie

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verlieh zuletzt insbesondere die Hoffnung auf ein Auslaufen der US- Zinserhöhungen im ersten Quartal 2023 Rückenwind. Ob diese neue Nahrung erhält oder einen Dämpfer, dürften am Dienstag die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP zeigen.

Nach den beiden starken Vortagen dürfte der DAX zur Wochenmitte zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind zwar positiv, jedoch war die Wall Street gestern nach Handelsschluss in Deutschland nicht mehr merklich weiter gestiegen, so dass die US-Vorgaben bereits eingepreist sind.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen 0,37 Prozent auf 12.623 Punkte. Am Vortag konnte er 3,78 Prozent stärker bei 12.670,48 Zählern aus dem Handel gehen. Der TecDAX wird um 0,6 Prozent tiefer bei 1.816 Zählern erwartet. Erschloss am Dienstag bei 2.831,48 Stellen (+4,2 Prozent).

Am Mittwoch wird zunächst mit einem Luft holen der Anleger gerechnet, weitere große Kurssprünge werden zunächst nicht erwartet. Im Handelsverlauf könnten jedoch neue Wirtschaftsdaten Impulse liefern. So stehen unter anderem Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor aus der Eurozone , Großbritannien und den USA auf der Agenda.

Anleger in den USA griffen am Dienstag zu.

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,50 Prozent auf 27.128 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Freitag. Der Shanghai Composite verharrt daher weiterhin bei 3.024,39 Stellen. In Hongkong schießt der Hang Seng dagegen am Mittwoch gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um satte 5,98 Prozent hoch auf 18.100 Zähler. Es herrscht Nachholbedarf, da am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Gute Vorgaben aus den USA treiben am Mittwoch auch in Asien die Kurse an. Zuletzt schwache Konjunkturdaten nähren die Hoffnung, dass die Notenbanken in den USA und anderswo das Tempo der Zinserhöhungen eventuell doch etwas drosseln könnten. Einen weiteren Anreiz dafür könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt liefern, die am Nachmittag veröffentlicht werden.