Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach seiner Erholungsrally der vergangenen beiden Tage zur Wochenmitte ein Verschnaufpause einlegen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex bei 12.623 Punkten um 0,37 Prozent leichter erwartet.

2. Börsen in Fernost stärker

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte aufwärts. Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,50 Prozent auf 27.128 Punkte zu. In Hongkong schießt der Hang Seng zur gleichen Zeit um satte 5,98 Prozent hoch auf 18.100 Zähler. Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" weiterhin, der Shanghai Composite verharrt somit bei 3.024,39 Stellen.

3. Elon Musk will Twitter doch übernehmen

Tech-Milliardär Elon Musk will die milliardenschwere Übernahme des Online-Dienstes Twitter nach monatelangem Widerstand nun doch vollziehen. Dabei erklärte er sich bereit, den von ihm ursprünglich gebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie zu bezahlen. Zur Nachricht

4. Shop Apotheke erreicht wohl Gewinnschwelle

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft wohl erstmals in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht. Für die Monate Juli bis September erwarten die Niederländer dank Kosteneinsparungen und Wachstum eine positive operative Gewinnmarge gemessen an dem um Sonderposten bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Zur Nachricht

5. GRENKE-Neugeschäft wieder profitibaler

Der Leasingspezialist GRENKE hat bei der Profitabilität im Neugeschäft in den Monaten Juli bis September von den steigenden Zinsen profitiert - zumindest im Vergleich zum Vorquartal. Zur Nachricht

6. US-Staatsverschuldung auf Rekordhöhe - Schuldenobergrenze rückt näher

Die USA sind mit einer Rekord-Staatsverschuldung von mehr als 31 Billionen US-Dollar (31 Billionen Euro) in das neue Geschäftsjahr gestartet. Am Dienstag lag die Verschuldung bei 31,1 Billionen US-Dollar, wie aus Daten des US-Finanzministeriums hervorgeht. Zur Nachricht

7. OPEC+ berät über Kürzung der Öl-Fördermenge

Das Ölkartell OPEC+ will am Mittwoch seine Förderstrategie für den November festlegen. Im Raum steht eine Drosselung der Produktion, um den zuletzt gesunkenen Ölpreis zu stabilisieren. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Terzic warnt vor FC Sevilla

Borussia Dortmund steht am dritten Spieltag der Champions League bereits unter Druck. Der BVB sollte sich im Spiel beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) möglichst keinen Ausrutscher erlauben, ansonsten gerät das Achtelfinale nach einem Sieg und einer Niederlage in Gefahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise haben nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag etwas nachgegeben. Am Mittwoch kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,72 US-Dollar. Das waren 8 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 86,33 Dollar.

10. Euro wenig bewegt nach deutlichem Kursanstieg

Der Euro hat nach seiner Vortagesrally eine Verschnaufpause eingelegt. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9974 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 0,9891 (Montag: 0,9764) Dollar festgesetzt.

