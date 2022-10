HSBC-Aktie in Grün: HSBC erwägt Verkauf kanadischer Tochtergesellschaft

Die in London ansässige Bank prüft nach eigenen Angaben verschiedene Optionen für ihre hundertprozentige Tochter HSBC Bank Canada, einschließlich eines möglichen Verkaufs. HSBC Bank Canada bietet Privat-, Geschäfts- und Investmentbanking an und ist nach eigenen Angaben die siebtgrößte Bank Kanadas. Diese Prüfung befinde sich in einem frühen Stadium, so die in London ansässige HSBC Holdings plc, die ihren Schwerpunkt zurzeit weiter nach Asien verlagert.

Die HSBC hatte im vergangenen Jahr angekündigt, ihr Geschäft mit Massenkunden und kleineren Unternehmen in den USA im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung aufzugeben, um im Gegenzug in Asien zu expandieren, wo sie seit langem einen großen Teil ihrer Gewinne macht. Der Hauptaktionär der Bank, der chinesische Versicherer Ping An Insurance, drängt die HSBC zu diesem Schritt.

Die HSBC-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 3,64 Prozent höher bei 4,78 Pfund.

Von Josh Mitchell

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com