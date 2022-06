Bank of England findet Schwachstellen in Notfallplänen von HSBC, Lloyds und Standard Chartered - Aktien tiefer

Die Bank of England teilte mit, sie habe bei HSBC Lloyds Banking Group und Standard Chartered Mängel in der Art und Weise festgestellt, wie die britischen Banken ihre Geschäfte abwickeln würden, wenn sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würden.

Im Großen und Ganzen kam die Bank of England zu dem Schluss, dass die acht untersuchten Banken die so genannten "Too-big-to-fail"-Probleme, die während der globalen Finanzkrise 2007 bis 2009 auftraten, überwunden haben. Britische Kreditgeber könnten im Falle einer Krise abgewickelt werden, ohne dass die Steuerzahler sie retten müssten, so die Bank. Die Kreditgeber könnten ihre Geschäfte fortsetzen und weiterhin Dienstleistungen anbieten, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, und nur die Aktionäre und Investoren würden für die Verluste der Banken aufkommen, so die Bank of England.

"Die Banken befinden sich dank ihrer Vorbereitungen auf die Abwicklung in einer grundsätzlich besseren Lage als während der Finanzkrise", sagte Dave Ramsden, stellvertretender Gouverneur für Märkte und Banken bei der Bank of England. Dennoch erklärte die Aufsichtsbehörde, dass sie mit den Kreditgebern zusammenarbeite, um die Prozesse im Zusammenhang mit möglichen Bankzusammenbrüchen zu verbessern. Die Zentralbank erklärte, die HSBC müsse ihre Analyse darüber verbessern, wie sie sich in einer solchen Situation finanzieren würde. Sie bemängelte auch die Vorgehensweise des Kreditgebers bei einer möglichen Umstrukturierung. Sie kritisierte auch Lloyds und erklärte, die aktuellen Pläne der Bank könnten die Fähigkeit der Unternehmensführung beeinträchtigen, "rechtzeitige und solide Entscheidungen" zu treffen.

Die Zentralbank wies Standard Chartered darauf hin, dass sie ihre Bewertungsmodelle und ihre Analyse der Sicherheiten, die in einer Abwicklungssituation zur Verfügung stehen würden, verbessern müsse. Alle drei Banken erklärten am Freitag, dass sie an der Verbesserung ihrer Abwicklungspläne arbeiten würden. Bei anderen Kreditgebern hat die Zentralbank "Bereiche für weitere Verbesserungen" ausgemacht, die sie als weniger schwerwiegend als die Mängel, aber immer noch als verbesserungsbedürftig definierte. Die britische Einheit der Banco Santander SA war der einzige Kreditgeber, der die Bewertung ohne Kritik überstand. Ein leitender Mitarbeiter von Santander sagte, die Bank sei ermutigt, dass die Bank of England in ihren Abwicklungsplänen keine "wesentlichen Probleme" festgestellt habe.

Die Bank of England kündigte an, dass sie die Kreditgeber im Jahr 2024 und danach alle zwei Jahre neu bewerten werde.

Die Aktien von HSBC, Lloyds und Standard Chartered geben am Freitag in London nach. Papiere von Lloyds Bnkaing Group fallen zeitweise um 0,45 Prozent auf 0,4459 Pfund, HSBC-Aktie verlieren zeitweise 1,29 Prozent auf 5,05 Pfund und Titel von Standard Charterd liegen zeitweise mit 1,14 Prozent im Minus bei 5,90 Pfund.

