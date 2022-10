GRENKE-Aktie springt zweistellig an: GRENKE geht von mehr Neugeschäft aus

Statt 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro soll das Leasingneugeschäft nun 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstag in Baden-Baden mit. Der Vorstand geht dabei von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung aus. An der Börse wurde die Nachricht vom späten Nachmittag belohnt: Die GRENKE -Aktie baute ihre Kursgewinne via XETRA bis auf fast 15 Prozent aus und war zuletzt mit einem Plus von gut 10 Prozent Spitzenreiter im Nebenwerte -Index SDAX

Im dritten Quartal erzielte GRENKE nach eigenen Angaben ein Leasingneugeschäft von knapp 566 Millionen Euro - fast 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach den ersten neun Monaten steht damit ein Leasingneugeschäft von 1,65 Milliarden Euro zu Buche, ein Zuwachs von mehr als 45 Prozent.

/stw/he

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

Bildquellen: GRENKE AG