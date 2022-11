Vor Fed-Protokoll: DAX tritt zur Wochenmitte an Frankfurter Börse letztlich auf der Stelle

Den Mittwoch in Frankfurt startete der DAX um 0,11 Prozent höher bei 14.438,20 Punkten. Im Anschluss pendelte der Leitindex in einer engen Range um die Nulllinie. Zum Handelsschluss ging es leichte 0,04 Prozent auf 14.427,59 Punkte aufwärts.Die Anleger konzentrierten sich zuletzt einfach auf positive Aspekte wie gute Ergebnisse einiger Einzelhändler und weitere Signale auf eine mögliche Verlangsamung der Zinswende der US-Notenbank, so die Experten der Commerzbank mit Blick auf die starke Wall Street. Aus den Augen gelassen werde die COVID-Entwicklung gerade in China mit stark steigenden Fallzahlen dabei aber nicht. Angesichts des "Thanksgiving"-Feiertags am Donnerstag in den USA ist der Datenkalender zur Wochenmitte besonders gut gefüllt.

Börsianer Warten auf Fed-Protokoll

Am Abend (MEZ) veröffentlicht die Notenbank Fed die Protokolle ihrer jüngsten Beratungen. Investoren sollten Hinweise auf behutsamere Zinserhöhungen allerdings mit Vorsicht genießen, warnten die Analysten der ING Bank. Denn die jüngsten Aussagen einiger führender US-Notenbanker deuteten nicht darauf hin, dass ein weiterer großer Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte ausgeschlossen sei.

Unternehmensstimmung besser als erwartet

Daneben hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im November leicht aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 47,8 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London mitteilten. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem abermaligen Rückgang auf 47,0 Punkte gerechnet. Mit weniger als 50 Punkten deutet die Kennzahl immer noch auf eine schrumpfende Euro-Wirtschaft hin. S&P-Chefökonom Chris Wiliamson rechnet für das Schlussquartal 2022 aktuell mit einer Schrumpfung um 0,2 Prozent.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

