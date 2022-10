Weiterer Schwung an der Frankfurter Börse: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen

Risikobereitschaft an den Märkten steigt wieder

Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im DAX auch am Dienstag deutliche Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor XETRA-Start 1,2 Prozent höher auf 12.800 Punkte. Damit steuert er auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen auf seine 50-Tage-Linie bei aktuell 12.867 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

In den USA konnten die wichtigsten Aktienindizes den schwachen Freitag am Vorabend vergessen machen. Der Grundstein für den Stimmungsumschwung mit steigender Risikobereitschaft war bereits in Europa gelegt worden. Hier hatte die britische Regierung den Großteil ihrer kürzlich angekündigten Steuererleichterungen zurückgezogen, um dem Finanzchaos im Land Herr zu werden.

