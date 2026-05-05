DAX24.324 -0,1%Est505.908 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +0,2%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.592 -1,8%Euro1,1769 ±-0,0%Öl104,8 +4,5%Gold4.676 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 SAP 716460 Micron Technology 869020 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- CSL, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Plug Power-Aktie trotz starkem Lauf weit unter Allzeithoch: Worauf Anleger nun achten sollten Plug Power-Aktie trotz starkem Lauf weit unter Allzeithoch: Worauf Anleger nun achten sollten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX - Neues MACD-Einstiegssignal

11.05.26 08:42 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.324,4 PKT -14,2 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

HSBC Daily Trading

Neues MACD-Einstiegssignal

Eine volatile Woche liegt hinter dem DAX®. Neben dem temporären Ausflug über die Marke von 25.000 Punkten hatte diese vor allem zwei Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkten) im Angebot. Durch deren Zusammenspiel entsteht sogar eine sog. „Inselumkehr“ – eine Formation, die kurzfristig einen faden Beigeschmack besitzt. Auf der Habenseite können Anlegerinnen und Anleger indes den Ausbruch aus der zuletzt mehrfach diskutierten Korrekturflagge verbuchen. Aufgrund dieser gemischten Signale analysieren wir heute ganz bewusst den Wochenchart. In der höheren Zeitebene steht erneut eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper zu Buche. Immerhin konnten hier die jüngsten „inside weeks“ nach oben aufgelöst werden. Ins Auge sticht im Wochenbereich aber vor allem das positive MACD-Schnittmuster, denn der Trendfolger schneidet seine Signallinie gerade von unten nach oben. Die historischen Hochpunkte bei 25.406/25.508 Punkten markieren die nächsten wichtigen Anlaufziele, während die Zone bei rund 23.700 Punkten einen wichtigen Rückzugsbereich darstellt.

DAX® (Weekly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.