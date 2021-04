DAX kommt nach Sprung über 15.100er-Marke zurück

Dem DAX gelang am Donnerstag der Sprung auf ein neues Rekordhoch bei 15.104,14 Punkten. Damit lässt der deutsche Leitindex auch die 15.100-Punkte-Marke zeitweise hinter sich. Aktuell steigt das Börsenbarometer noch um 0,37 Prozent auf 15.063,28 Zähler.Im ersten Quartal verbuchte der Leitindex einen Gewinn von gut neun Prozent. Mit der Marke von 15.000 sei das "große Ziel" zunächst erreicht, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Leitindex sei nach der Rekordrally inzwischen etwas heiß gelaufen, eine Korrektur wäre nur gesund. "Zeitpunkte, an denen alle nach oben schauen, mahnende Stimmen nicht mehr gehört werden und negative Nachrichten ignoriert werden, waren in der Vergangenheit häufig Wendepunkte", betonte Altmann gegenüber dpa.

Rückenwind aus den USA

Die US-Tech-Werte profitierten am Mittwoch besonders vom billionenschweren Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden, über das er am Vorabend Details nannte. Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von mehr als 30.000 Kilometer Straßen, 10.000 Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. Am Anleihemarkt zogen die Renditen indes wieder an, die von Aktienanlegern mit Sorge betrachtet werden.

Institutionelle schauen DAX-Klettertour nur zu

Der DAX steigt und steigt und steigt - doch von Euphorie ist nichts zu sehen, wie die neue Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zeigt. Unter den institutionellen Anlegern bleibt die Stimmung nahezu unentschieden: 37 Prozent sind bullish, 32 Prozent bearish und 31 Prozent neutral. Damit ist der Bullenanteil gegenüber der Umfrage zur Mitte vergangener Woche zwar um 4 Prozentpunkte gestiegen, der Bärenanteil fiel um 3 Prozentpunkte und der neutrale Anteil um einen Prozentpunkt. Trotzdem sei der Kursanstieg an den institutionellen Investoren zum großen Teil vorbeigegangen, so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Besonders die Mehrheit der Pessimisten dürfte dem neuerlichen Kursanstieg tatenlos zugesehen haben, meint er.

Auch bei den Privaten gibt es keine Euphorie. Das Bullenlager blieb mit 41 Prozent konstant. Weil 3 Prozentpunkte der Befragten aus dem neutralen Lager ins Camp der Bären wechselten, wuchs dieses auf 35 Prozent, jenes schrumpfte auf 24 Prozent.

Letztlich sind dies laut Goldberg alles gute Nachrichten für den DAX. "Denn es dürfte noch etliche Akteure geben, die bei einem Rücksetzer in Richtung 14.550/14.600 Zähler gerne ihre verpassten Käufe nachholen würden", so der Analyst für Behavioral Finance.

Sentiment in den USA kühlt sich ab

Deutlich abgekühlt hat sich die Stimmung unter den US-Privatanlegern, von einem zuletzt allerdings auch hohem Niveau. Das Bullenlager schrumpfte laut der neuen AAII-Umfrage nun um 5,1 Prozentpunkte auf 45,8 Prozent. Das Bärenlager wuchs um 2,6 Prozentpunkte auf 23,2 Prozent, das neutrale Lager um 2,5 Prozentpunkte auf 31,0 Prozent.

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires