Abgespeckt: Traton-Börsengang fällt kleiner aus

€uro am Sonntag

wolle zunächst nur zehn bis 15 Prozent der Traton -Anteile platzieren, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Bei einer Bewertung von rund 15 Milliarden Euro für die Muttergesellschaft der Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania wäre die Emission damit etwa zwei Milliarden Euro schwer. Eine Entscheidung über das Volumen stehe aber noch aus. Traton-Chef Renschler hatte zunächst mit einem Erlös von bis zu sechs Milliarden Euro für einen Anteil von 25 Prozent gerechnet.für den Börsengang wird in Finanzkreisen in der kommenden Woche erwartet. Vor Überraschungen sei man aber nie gefeit, hieß es. VW hatte im März in letzter Minute die Reißleine gezogen und die Börsenpläne unerwartet auf Eis gelegt.rollten die Vorbereitungen wieder an. Von der offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz dauert es etwa vier Wochen. Traton soll demnach noch vor der Sommerpause in Frankfurt gelistet sein.______________________________