Tesla übernimmt Startup für autonomes Fahren - will Musk den Mitarbeiterschwund ausgleichen?

Wie CNBC unter Berufung auf zwei mit dem Geschäft vertraute Personen berichtet, hat Tesla auf dem Startup-Markt zugeschlagen und Deepscale übernommen. Über den Kaufpreis und die Bedingungen der Übernahme ist aktuell nichts bekannt, auch Tesla selbst hat die Akquisition noch nicht offiziell bestätigt.

Der Chef des Startups, Forrest Iandola, ist bereits jetzt als leitender Ingenieur bei Tesla tätig, wie er kürzlich auf seiner LinkedIn-Seite mitteilte:

Mit seinem Startup hat Iandola sich auf die Entwicklung einer Technologie spezialisiert, die mit geringer Prozessorleistung, wie sie in den meisten Fahrzeugen zu finden ist, eine genaue Bildverarbeitung möglich macht. Dafür nutzt das Unternehmen neuronale Netzwerke zur Interpretation von Sensordaten.

In Fahrzeugen sind in der Regel keine Highend-Rechner verbaut, für die Herausforderung, komplett autonome Fahrzeuge zu entwickeln, ist aber die detaillierte Erkennung und Darstellung der Fahrzeugumgebung notwendig. Bislang arbeitet Tesla dabei vorrangig mit Kameras, der Einbau der Deepscale-Technik kann den Elektroautobauer in Sachen autonomes Fahren weiter voranbringen.

Braucht Musk dringend Personalnachschub?

Doch die Technik von Deepscale soll nur einer der Gründe gewesen sein, wieso Tesla sich das Startup einverleibt hat. CNBC zufolge soll Elon Musk bei dem Zukauf insbesondere auch auf die Workforce von Deepscale ein Auge geworfen haben.

Denn im Autopilot-Segment von Tesla hatte es jüngst zahlreiche Abgänge gegeben, allein im Sommer sollen elf Ingenieure das Team verlassen haben, nachdem der ehemalige Leiter der Abteilung, Stuart Bowers, im Mai seinen Hut genommen hatte. Er war erst ein Jahr zuvor zu Tesla gestoßen. Der Krieg um Talente im Autopilot-Geschäft ist hart: Neben der Google-Tochter Waymo sind dem Vernehmen nach unter anderem Apple und zahlreiche Autohersteller in diesem Bereich tätig.



