Defizit in der US-Handelsbilanz im Dezember gestiegen

DOWJONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Dezember gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 70,31 Milliarden Dollar nach revidiert 53,04 (vorläufig: 56,83) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 55,50 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 1,7 Prozent auf 287,29 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 357,598 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 3,6 Prozent.

February 19, 2026 08:48 ET (13:48 GMT)