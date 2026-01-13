Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal gesunken
14.01.26 14:36 Uhr
DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2025 gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug es 226,4 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 232,5 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im zweiten Quartal auf 249,2 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 251,3 Milliarden Dollar genannt worden war.
