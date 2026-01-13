DAX25.298 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,81 -0,4%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.584 -0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl66,33 +1,3%Gold4.636 +1,1%
Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal gesunken

14.01.26 14:36 Uhr

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2025 gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug es 226,4 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 232,5 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im zweiten Quartal auf 249,2 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 251,3 Milliarden Dollar genannt worden war.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)