Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal 2025 kräftig gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 251,31 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 250,70 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im ersten Quartal auf 439,82 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 450,17 Milliarden Dollar genannt worden war.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)