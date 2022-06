Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag höher

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 35,95 EUR. Die Delivery Hero-Aktie legte bis auf 36,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.439 Delivery Hero-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 73,36 Prozent Luft nach oben. Bei 23,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 50,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 28.04.2022. Der Umsatz lag bei 1.918,75 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Delivery Hero einen Verlust von -2,930 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

