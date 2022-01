Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich zuletzt bei der Delivery Hero-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 92,52 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 16.219 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Delivery Hero-Aktie bis auf 94,16 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Delivery Hero-Aktie bis auf 92,08 EUR. Mit einem Wert von 92,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 88.707 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 86,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 158,74 EUR für die Delivery Hero-Aktie. In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,343 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

