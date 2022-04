Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Der Delivery Hero-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 46,06 EUR. In der Spitze fiel die Delivery Hero-Aktie bis auf 45,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.265 Delivery Hero-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 208,18 Prozent. Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 20,86 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Delivery Hero-Aktie bei 100,95 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 25.08.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 612,00 Millionen EUR im Vergleich zu 1,79 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 09.02.2023.

In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,803 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

