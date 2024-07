Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Mittag mit sattem Kursplus

Blick auf Delivery Hero-Kurs

Die Aktie von Delivery Hero zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Delivery Hero-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,8 Prozent auf 20,91 EUR.

Das Papier von Delivery Hero konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,8 Prozent auf 20,91 EUR. Die Delivery Hero-Aktie legte bis auf 21,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 495.868 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Bei 42,96 EUR erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,92 EUR am 05.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Delivery Hero-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 54,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2017 abgelaufenen Quartal legte Delivery Hero am 26.09.2017 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR im Vergleich zu 132,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 28.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Delivery Hero-Verlust in Höhe von -1,454 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächer

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart