Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Delivery Hero zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 19,79 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Delivery Hero-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 19,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Delivery Hero-Aktie sogar auf 20,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91.416 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 117,08 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Delivery Hero-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 54,78 EUR.

Delivery Hero veröffentlichte am 26.09.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 28.08.2025.

2024 dürfte Delivery Hero einen Verlust von -1,141 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

