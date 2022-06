Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 14.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,36 EUR zu. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,92 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.118.591 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Delivery Hero-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 23,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Delivery Hero-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,88 EUR.

Am 28.04.2022 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent auf 1.918,75 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.361,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Delivery Hero-Anleger Experten zufolge am 24.08.2023 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR je Delivery Hero-Aktie.

