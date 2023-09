Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,81 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,81 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Delivery Hero-Aktie bis auf 31,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Delivery Hero-Aktien beläuft sich auf 750.477 Stück.

Bei 57,82 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 81,80 Prozent Plus fehlen der Delivery Hero-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 28,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Delivery Hero ließ sich am 30.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Delivery Hero im vergangenen Quartal 2.494,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivery Hero 2.051,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.02.2025.

