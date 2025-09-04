DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Profil
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit stabiler Tendenz

05.09.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 126,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
106,52 EUR -2,18 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 126,74 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,35 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,74 USD aus. Bei 127,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 84.632 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 147,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 47,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

