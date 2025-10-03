ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Apple auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
