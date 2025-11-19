Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 269,39 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 269,39 USD zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 269,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.942.462 Stück.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 59,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,02 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 USD je Apple-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 272,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94,93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

