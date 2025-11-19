DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend im Plus

19.11.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 270,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
234,15 EUR 2,75 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 270,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 272,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.531.021 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (277,32 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 59,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 USD je Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

