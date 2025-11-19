Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 270,52 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 270,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 272,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.531.021 Apple-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (277,32 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 59,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 USD je Apple-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,93 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen
Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025
NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen