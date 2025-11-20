Argentiniens Präsident Milei reist nicht zum G20-Gipfel in Südafrika

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Neben den USA, China und Russland wird Medienberichten zufolge auch Argentinien beim G20-Gipfel in Südafrika nicht auf der Ebene der Staatschefs vertreten sein. Präsident Javier Milei werde nicht zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer am Wochenende nach Johannesburg reisen, berichteten mehrere argentinische Zeitungen übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise. Für die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas komme Außenminister Pablo Quirno.

Damit folgt Milei dem Beispiel seines engen Verbündeten Donald Trump. Die US-Regierung unterstützt Mileis radikale Reformagenda in Argentinien mit massiven Finanzhilfen./dde/DP/jha