Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 147,31 USD.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 147,31 USD ab. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,13 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 150,50 USD. Bisher wurden heute 381.907 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 152,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,52 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

