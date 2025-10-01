Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verteuert sich am Abend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 146,90 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:08 Uhr 3,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 147,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 141,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.074.470 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 0,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

