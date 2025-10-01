DAX24.115 +1,0%Est505.582 +0,9%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.639 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Fokus auf Aktienkurs

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies reagiert am Mittwochnachmittag positiv

01.10.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 145,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 145,97 USD. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 450.078 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

