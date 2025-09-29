DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Notierung im Fokus

30.09.25 20:25 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 138,72 USD.

Dell Technologies
113,58 EUR 1,94 EUR 1,74%
Um 20:08 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 138,72 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,95 USD zu. Bei 134,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 532.815 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 USD belaufen.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

